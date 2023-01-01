Cointiply.com - Самая надежная крипто платформа, которая очень хорошо вознаграждает всех пользователей за выполнение простых заданий, просмотр сайтов. Cointiply еденственный в в своем роде который дает всем желающим целый ряд уникальных возможностей заработать биткоины без вложений, все что нужно делать это смотреть рекламу ежедневно, проходите все опросы которые есть, нажимайте кран каждые 60 минут.

View PTC Ads (Серфинг сайтов)

Самый простой и быстрый способ заработать сатоши — это просматривать рекламу в серфинге и получать до 30 сатоши за клик. Все, что нам нужно сделать, это перейти на страницу View PTC Ads нажать на любое объявление и дождаться истечения счетчика, решить простую идентификацию по капче (только для стандартного членства), а затем получить вознаграждение в биткойнах-сатоши в своем кошельке. Это пассивная реклама, поэтому вам не нужно на ней сосредотачиваться. Итак, пока вы ждете, вы можете открыть новую вкладку в своем браузере и делать все, что пожелаете, прежде чем таймер обратного отсчета исчезнет и позволит вам просмотреть следующую платную рекламу. В среднем в день здесь появляется примерно 40-80 серф-рекламы, поэтому многие люди легко зарабатывают на свои кошельки бесплатными 1500 - 5000 сатоши в день именно этим методом.

Faucet (Кран 25 криптовалют)

Также доступен сборщик Nice, с помощью которого можно ежедневно собирать 15 различных криптовалют (BTC, ADA, DOGE, TRX, LTC, ETH, DASH, BCH, BNB, BTT, USDT, SOL, SHIB, MATIC, MIOTA). У каждой криптовалюты есть 60-минутный обратный отсчет, поэтому стоит собирать по одному типу в час. Стандартные участники могут требовать максимум 4 крана в день и максимум 8 кранов в день для участников повышенного уровня. Сумма заявки участника повышенного класса составляет 200–400 % и не требует ввода кода.



Offer Walls (Платные опросы с высокой оплатой)

Одну, если не самую большую, страницу предложения с множеством опросов и множеством других различных задач можно выполнить за вознаграждение в размере 1000, 2000, 5000 или более сатоши. Если вы хотите немедленно разблокировать все стены предложений и хотите, чтобы ваш платеж обрабатывался с высоким приоритетом, вам необходимо выполнить проверку профиля, а затем получить доступ к эксклюзивным функциям.

Play Games (Играйте в игры)

Тут все просто, выбираете ту игру которая вам более всего понравилась, далее действуем согласно инструкциям, играем и зарабатываем bitcoin.



Advertise (Покупка рекламы)

На сайте уже зарегистрировались миллионы. 150 000 активных пользователей в неделю, более 15 миллионов рекламных показов еженедельно. Таким образом, в этом случае рекламу биткойнов смогут увидеть тысячи людей за один день. Один из крупнейших активных пользователей биткойнов, платящих за клики на сайтах. Что бы вы ни рекламировали, вы обязательно найдете здесь заинтересованных пользователей криптовалют.



Withdraw (Выплаты)

Через cointiply прошел почти 1 миллион успешных платежей. Вывод от 1000 сатоши в более чем 15 криптовалютах, который обычно поступает на наш биткойн-кошелек в течение 72 часов (проверку профиля можно сократить на этот временной интервал) или к нему можно привязать микрокошелек FaucetPay.

Регистрация http://cointiply.com